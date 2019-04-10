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هتشترى حلويات بكام فى رمضان؟.. اعرف متوسط الأسعار والأنواع هذا العام

الأربعاء، 10 أبريل 2019 07:00 ص
هتشترى حلويات بكام فى رمضان؟.. اعرف متوسط الأسعار والأنواع هذا العام حلويات رمضان
كتب – إسلام سعيد
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ينشر "اليوم السابع" متوسط أسعار الحلويات لشهر رمضان هذا العام، والتى تتفاوت أسعارها من شركة إلى أخرى.

 متوسطات أسعار الحلويات:
 

 كيلو بسبوسة سادة تتراوح من 40 إلى 50 جنيها

كيلو بسبوسة بندق من 55 إلى 60 جنيها

كيلو بسبوسة مكسرات يتراوح من 60 إلى 70 جنيها

كيلو سويسرول من 55 إلى 60 جنيها

كيلو رموش من 50 إلى 60 جنيها

كيلو برازق من 65 إلى 70 جنيها

كيلو كنافة كريمة من 55 إلى 60 جنيها

كيلو كنافة مكسرات 75 إلى 80 جنيها

كيلو كنافة غوايش بندق من 90 إلى 100 جنيها

كيلو كنافة مبروم بندق من 120 إلى 130 جنيها

كيلو كنافة مبروم فسدق بـ 240 إلى 250 جنيها

كيلو جلاش من 110 إلى 120 جنيها

كيلو عيش سرايا يتراوح من 40 إلى 45 جنيها

كيلو بلورية من من 130 إلى 140 جنيها

كيلو قطايف كريمة من 70 إلى 80 جنيها

كيلو بقلاوة من 120 إلى 130 جنيها

كيلو بلح الشام من 45 إلى 50 جنيها

كيلو بلح الشام بالكريمة بـ 55 إلى 60 جنيها

كيلو زلابيا بـ 40 إلى 50 جنيها

كيلو صوابع زينب من 40 إلى 45 جنيها

 

يشار إلى أن هذه الأسعار هى متوسطات الأسعار فى الأسواق لعدد من الشركات المنتجة، والتى لها فروع بيع بالتجزئة.


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