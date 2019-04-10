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هأارتس: اليمين المتطرف يسطير على 65 مقعداً فى الكنيست الجديد

الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:46 م
هأارتس: اليمين المتطرف يسطير على 65 مقعداً فى الكنيست الجديد نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية أن الكنيست الإسرائيلى الذى سيتم تشكيله عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة التى أجريت أمس الأربعاء ستسفر عن سيطرة اليمين المتطرف على أكثر من 65 مقعداً مقابل 55 مقعداً لصالح اليسار والوسط، حيث تبلغ مقاعد الكنيست 120 مقعداً.

نتنياهو وجنتس
نتنياهو وجنتس

وقالت الصحيفة أنه طبقا للنتائج فإن حزب الليكود سيكون الحزب المسيطر على تشكيل الحكومة بـ35 مقعداً ليضم إليه أحزاب اليمين الأخرى مثل حزب شاس واتحاد اليمين "يهوديت هتوراة".

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب "الأزرق- الأبيض" حصل على 35 مقعداً ولكن بدون أن يكون متحالفاً مع أحزاب أخرى.

 

 

 


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