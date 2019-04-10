نيابة الشرقية تحيل بطل فيديو "الحضن" داخل مدرسة أبو كبير لمحكمة الجنح

الشرقية – فتحية الديب

قررت نيابة أبوكبير بالشرقية، برئاسة أحمد حسان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة الطالب بطل واقعة الفيديو المتداول بشأن قيام شباب وفتيات بـ"حضن" بعضهم البعض داخل مدرسة "الزهراء" الإعدادية بمدينة أبو كبير، إلى محكمة جنح أبوكبير، وتم تحديد جلسة 20 أبريل الجارى للمحاكمة.

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة "أبو كبير، يفيد بقيام "أحمد ال ع" 22 عامًا، مُقيم ببندر أبو كبير، بتسليم نفسه؛ على خلفية اتهامه بالتورط فى الفيديو المُشار إليه، حيث أفاد بأنه كان خاطب إحدى الفتيات التى ظهر يحتضناه بالفيديو، وكانت أجهزة الأمن قد تواصلت مع أسرته لتسليمه، وبعرضه على النيابة قررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه.

كان مصدر بمديرية التربية والتعليم، أوضح أن المديرية أرسلت لجنة للتحقيق فى الواقعة بالتنسيق مع لجنة من ديوان عام المحافظة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بفصل الطالبات ممن ظهرنَّ فى الفيديو وفقًا للائحة الانضباط الطلابي، لمدة 15 يومًا، قبل أن يتم إحالتهم للجنة تأهيل نفسي، موضحًا أنهم أبناء عمومة، وأن ذلك كان فور انتهاء اليوم الأخير للامتحانات بالمدرسة.