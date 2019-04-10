ميركل مستعدة لمنح بريطانيا وقتا كافيا لحل مشكلة الخروج

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء (10 أبريل ) إن بريطانيا يجب أن تُعطي وقتا كافية لدراسة خروجها من الاتحاد الأوروبي رغم أن التأجيل قد يكون أطول مما طلبته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وقالت ميركل، مشيرة إلى حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض اللذين يجريان محادثات بشأن التوصل لاتفاق للخروج، "أنا والحكومة نرى أنه يجب أن نمنح الحزبين فترة معقولة من الوقت".

وأضافت أمام البرلمان "من الملائم أن يكون التمديد لفترة أطول مما طلبت رئيسة الوزراء البريطانية".

وكانت ماي قد طلبت من زعماء الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد حتى 30 يونيو