موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. نشاط مكثف للرئيس السيسى بأمريكا

نشر الموقع الالكترونى ل" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها النشاط المكثف للرئيس السيسى فى أمريكا .

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بلقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤكدا أن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية كانت مثمرة.

تفقد منذ قليل، المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أول ميناء للصيد برشيد بتكلفة 500 مليون جنيه، والذى يعد من المشروعات القومية العملاقة، وهو جزء من منظومة تطوير وتنمية مدينة رشيد، وجعلها قبلة للسياحة العالمية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مدرسة رشيد الثانوية بنات بمحافظة البحيرة يرافقه اللواء محمود عشماوى وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهشام آمنة محافط البحيرة.

يبدو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد اعتقد أن كونه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، سيجعله يحظى بمعاملة خاصة على منصات التواصل الاجتماعى، إلا أن ما حدث معه بالأمس، يعد درسا قاسيا لن ينساه.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية خلال شهر إبريل الحالي، وذلك في ضوء رفع قيمة غرامة ركوب القطارات دون تذكرة، تواصل المركز مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء تماماً.