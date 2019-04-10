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من حقك تقول رأيك.. انزل وشارك فى تعديل الدستور.. عشان تبنى مستقبلك بإديك

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:30 م
من حقك تقول رأيك.. انزل وشارك فى تعديل الدستور.. عشان تبنى مستقبلك بإديك الدستور
كتب محمد شرقاوى
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التعديلات الدستورية الجديدة تأتى، لتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية التى تعيشها البلاد، من إصلاح النظام السياسى، والتى يأتى أبرز تلك التعديلات، التعديل المقترح باستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وما يمثله هذا التعديل ضمانة جديدة للشعب المصرى لعدم تعطيل أمور إدارة البلاد.
 
والنقاط الأساسية التى يجب أن تجعل المواطن المصرى أن ينزل ليشارك فى التعديلات الدستورية، والتى توضح مواقف عديدة اقتضت ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية لإدارة شؤون البلاد، فى حال غياب رئيس الجمهورية فى جولات خارجية، حيث يتم تحديد اختصاصات نائب رئيس الجمهورية من قبل الرئيس، حال غيابه.
 
ويأتى نص الفيديو"فى لحضة وقف فيها الزمن عقارب الثوانى كانت مبتحركش وأقصى طموحنا، لحظة استقرار وأمان  كل الطموح فى المستقبل كان معرض للخطر وسعتها الخوف ملى القلوب، كل حاجة اتنمنناها بقت حلم بعيد وبقينا نشوف الضلمة فى عز النور من حقت تكمل حياتك زى ما كنت رسمها .. من حقك تتولد فى النور.. من حقك تعيش.. أنزل وشارك وقول رأيك .. عشان تبنى مستقبلك بإديك". 
 

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