منظمة خريجى الأزهر تنظم دورة تدريبية لأئمة ليبيا ونيجيريا

كتب لؤى على

تعقد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر دورة تدريبية خلال شهر أبريل الجارى لتأهيل 25 متدرباً من الأئمة والدعاة من دولة ليبيا و24 من أئمة ودعاة دولة نيجيريا وذلك ضمن تحقيق أهداف المنظمة فى نشر الإسلام الوسطي المعتدل، وتأهيل أئمة العالم الإسلامى لمواجهة الأفكار المتطرفة وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة تستمر حتى شهر مايو القادم ، يحاضر بها مجموعة من كبار علماء واساتذة جامعة الأزهر.

تتضمن تلك الدورات محاضرات فى "العلوم الإسلامية" شاملة تفنيد الافكار المتطرفة وترسيخ الوسطية ، تطوير المهارات الشخصية ، وكيفية استخدام الحاسب الآلى.

تأتى تلك الدورة فى إطار دور الأزهر الشريف في تأهيل الأئمة والدعاة من مختلف أنحاء العالم لنشر الإسلام الوسطي المعتدل وتصحيح صورة الإسلام الخاطئة التى يروجها المتطرفون.

جدير بالذكر أن للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر فرع في ليبيا تـأسس في عام 2017 ويترأسه الشيخ أكرم الجرار، وفرعاً لها بنيجيريا يترأسه الشيخ مشهود محمود جمبه تأسس عام 2017.