معاينة الأدلة الجنائية تكشف كيفية سرقة شركة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت معاينة خبراء الأدلة الجنائية في واقعة سرقة مجهولين فرع شركة بالجيزة، أن مرتكبى الواقعة تمكنوا من الدخول عبر نافذة الحمام، واستولوا على عدد من الهواتف تصل إلى ما يقرب من 20 هاتفا.

وتبين من خلال المعاينة وجود آثار بعثرة بمحتويات فرع الشركة، واستيلاء المتهمين على الجهاز الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة.

وفحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة محلات تجارية، كما تم الاستماع لأقوال العاملين بمقر الفرع.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سرقة مجهولين شركة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين استيلاء المتهمين على عدد من الهواتف المحمولة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.