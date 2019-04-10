video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

معاينة الأدلة الجنائية تكشف كيفية سرقة شركة بالجيزة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:00 ص
معاينة الأدلة الجنائية تكشف كيفية سرقة شركة بالجيزة سرقة ،ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

كشفت معاينة خبراء الأدلة الجنائية في واقعة سرقة مجهولين فرع شركة بالجيزة، أن مرتكبى الواقعة تمكنوا من الدخول عبر نافذة الحمام، واستولوا على عدد من الهواتف تصل إلى ما يقرب من 20 هاتفا. 

وتبين من خلال المعاينة وجود آثار بعثرة بمحتويات فرع الشركة، واستيلاء المتهمين على الجهاز الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة. 
وفحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة محلات تجارية، كما تم الاستماع لأقوال العاملين بمقر الفرع. 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سرقة مجهولين شركة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين استيلاء المتهمين على عدد من الهواتف المحمولة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل شاب بعد نشوب مشاجرة بينهما فى مصر القديمة

فيديو.. ضبط عصابة تتاجر فى العملة خارج السوق المصرفية

سرقة شركة

سرقة شركة اتصالات

كاميرات المراقبة

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
قمة تاريخية للسيسى وترامب فى واشنطن.. الرئيس: العلاقات المصرية الأمريكية فى أفضل حالاتها منذ عقود ونستهدف تنميتها بجميع المجالات.. ترامب: حققنا تقدما كبيرًا مع مصر فى مكافحة الإرهاب والسيسي يقوم بمجهود عظيم

قمة تاريخية للسيسى وترامب فى واشنطن.. الرئيس: العلاقات المصرية الأمريكية فى أفضل حالاتها منذ عقود ونستهدف تنميتها بجميع المجالات.. ترامب: حققنا تقدما كبيرًا مع مصر فى مكافحة الإرهاب والسيسي يقوم بمجهود عظيم

مفاجآت فى قائمة الأهلي أمام المقاصة.. لاسارتي يضم 19 لاعبًا لمواجهة الفريق الفيومي.. عدم الجاهزية الفنية تُبعد وليد سليمان وشريف إكرامي.. الخواجة يستبعد 17 لاعبًا لأسباب مختلفة

مفاجآت فى قائمة الأهلي أمام المقاصة.. لاسارتي يضم 19 لاعبًا لمواجهة الفريق الفيومي.. عدم الجاهزية الفنية تُبعد وليد سليمان وشريف إكرامي.. الخواجة يستبعد 17 لاعبًا لأسباب مختلفة

قبل إعلانه غدا ..تعرف على طريقة "الإحصاء" فى احتساب "التضخم"

قبل إعلانه غدا ..تعرف على طريقة "الإحصاء" فى احتساب "التضخم"

صورة تذكارية تجمع الضابط شهيد الشيخ زويد بمعاون مباحث النزهة

صورة تذكارية تجمع الضابط شهيد الشيخ زويد بمعاون مباحث النزهة

على عبد العال عن إعادة ميزانية "الشورى": آلت لمجلس النواب ونقطة على السطر

على عبد العال عن إعادة ميزانية "الشورى": آلت لمجلس النواب ونقطة على السطر

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة