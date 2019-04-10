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مصطفى مدبولى يستمع لمطالب نواب البحيرة فى ختام زيارته للمحافظة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:56 م
مصطفى مدبولى يستمع لمطالب نواب البحيرة فى ختام زيارته للمحافظة جولة رئيس الوزراء اليوم بالبحيرة
كتبت هند مختار
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لقاء مفتوحًا بأعضاء مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك فى ختام زيارته اليوم إلى محافظة البحيرة، والتى شهدت تفقد ومتابعة موقف العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.

 

وفى مستهل اللقاء، رحب محافظ البحيرة برئيس الوزراء والوزراء، ونقل اليهم حب واحترام وتقدير اهالى البحيرة ونوابها فى البرلمان

 

وأشار أمنة، إلى ما لمسه من الدعم الكبير لمحافظة البحيرة من رئيس الوزراء والحكومة الحالية خلال الفترة الماضية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى أن كل المشاكل التى تم طرحها على رئيس الوزراء تم ايجاد حلول لها.

 

كما توجه المحافظ بالشكر على قرار إنشاء مدينة رشيد الجديدة التى هى حلم كل أهل البحيرة، لافتًا إلى أن جهود الحكومة تضع البحيرة ضمن المحافظات السياحية والأثرية والاقتصادية الواعدة.

 

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد اليوم بين أهل البحيرة ونوابها الموقرين، قائلًا: أعرف كلكم بالإسم، ومعظمكم شرفنى فى المكتب، أثناء تولى وزارة الإسكان، وكل المودة والتقدير لكم.

 

وأضاف مدبولى، أن هدف الزيارات الميدانية ليس إلقاء الضوء على كل إنجاز، بل وضع اليد على أهم التحديات، واتخاذ القرارات لحل المشكلات، موضحًا لأنه يحرص من أجل ذلك على اصطحاب الوزراء المعنيين، لنتخذ على الأرض الحلول العاجلة.

 

وأضاف رئيس الوزراء، أن محافظة البحيرة ذات مساحة كبيرة، ومترامية الأطراف، لذا بدأت زيارته برشيد ثم حوش عيسى وصولًا إلى دمنهور، لافتًا إلى أن يوم العمل كان طويلًا، وتم التركيز على مشروعات تحتاج إلى دفعة وتحفيز لسير العمل بها، مؤكدًا أنه موجود اليوم للاستماع إلى وجهات نظر النواب ومقترحاتهم ومطالبهم.

 

وشهد الاجتماع مداخلات النواب الذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة رئيس الوزراء لهم اليوم، وما شهدته من قرارات هامة، كما ثمنوا الدور الإيجابى الذى يقوم به اللواء هشام العزيز أمنة محافظ البحيرة منذ توليه المسئولية فى المتابعة واتخاذ القرارات.

 

كما طرح نواب الشعب بمحافظة البحيرة عددًا من المشكلات التى تعانى منها دوائرهم، وأخرى متصلة بدفع العمل فى مختلف المشروعات الخدمية والتنموية، كما عرض النواب بعض المقترحات والحلول، مؤكدين أنهم أعدوا مذكرة شاملة لمطالبهم تم تقديمها لرئيس الوزراء اليوم، متمنين النظر إليها وبحثها والعمل على حلها.

 

وعقب مداخلات نواب البحيرة، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن مدينة رشيد الجديدة التى تم توقيع البروتوكول الخاص بها اليوم، ستساهم فى تحقيق العديد من الأهداف التنموية، بدفع حركة التنمية فى مدينة رشيد، بإقامة مدينة ساحلية عالمية، لن تقل عن مدينة العلمين الجديدة، كقطب سياحى وتنموى، يتم الأخذ فيه بأحياء الصناعات والحرف الموجودة فى مدينة رشيد، وبعض الصناعات السياحية.

 

وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس مجلس الوزراء على مداخلات نواب البحيرة، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى نواب الشعب ودراسة مطالبهم والعمل على حلها، مؤكدًا أن الحكومة والبرلمان يعملان معا لما فيه خير الوطن والمواطن المصري.


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