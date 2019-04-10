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مدير منظمة العمل العربية: القضية الفلسطينية تظل قضيتنا الأولى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:33 م
مدير منظمة العمل العربية: القضية الفلسطينية تظل قضيتنا الأولى فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية
كتب محمود راغب
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أكد فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن القضية الفلسطينية تظل القضية الأم لمنظمة العمل العربية، قائلا:" القضية الفلسطينية تظل قضيتنا الأم فى ظل الانتهاكات التى نشهدها كل يوم تحاك ضد الشعب الفلسطينى".

وأضاف المدير العام لمنظمة العمل العربية، خلال مؤتمر صحفى بمقر منظمة العمل العربية ، قائلا:" القضية الفلسطينية فى قلوبنا جميعا" ، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص جلسة خاصة ضمن أعمال مؤتمر العمل العربى الـ 46 الذى يالةنطلق الأحد المقبل، لمناقشة أوضاع العم الفلسطينية.

 

وأكد المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن المنظمة تحرص كل عام على تخصيص يوما ضمن أعمال مؤتمر العمل العربى للتضامن مع عمال وشعب فلسطين لفضح الانتهاكات التى تحاك ضدهم، قائلا:" قريبا سينصر الشعب الفلسطينى وسنصلى فى القدس الشريف قريبا".


 

 


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