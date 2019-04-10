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محافظ سوهاج يؤدى واجب العزاء لأسرة الشهيد عمر على منازع

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:38 ص
محافظ سوهاج يؤدى واجب العزاء لأسرة الشهيد عمر على منازع محافظ سوهاج ومدير الأمن بجنازة الشهيد
سوهاج - محمود مقبول
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قدم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، اليوم، واجب العزاء لأسرة الشهيد الثانى من أبناء سوهاج أمين شرطة عمر على منازع، والذى استشهد أمس بشمال سيناء، وذلك بمقر العائلة بمسقط رأسه بقرية شطورة مركز طهطا .

رافق المحافظ أثناء تأدية واجب العزاء اللواء هشام الشافعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص التعازى والمواساة لوالد الشهيد ولأسرته متمنياً من الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز، وأن جموع الشعب المصرى يقفون خلف رجال الشرطة والقوات المسلحة فى حربهم ضد الإرهاب .

وأكد محافظ سوهاج أن الدولة تقدر تماما تضحيات أبناءها وتقف دائماً بجوار أسر الشهداء لأنهم قدموا أعز ما يملكون فداء للوطن الغالى .

يذكر أن المحافظ قام صباح اليوم أيضا بالمشاركة فى ، الجنازة العسكرية التى لشهيد الوطن أبن سوهاج أمين شرطة كرم محمد السيد بمسقط رأسه بقرية إقصاص بمركز المراغة، والذى استشهد أمس فى الحادث الإرهابى الغاشم بالشيخ زويد شمال سيناء.

محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء في الشهيد عمر منازع بطهـطا (1)
محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء في الشهيد عمر منازع بطهـطا

 

محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء في الشهيد عمر منازع بطهـطا (2)
محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء في الشهيد عمر منازع بطهـطا

 

محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء في الشهيد عمر منازع بطهـطا (4)
محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء في الشهيد عمر منازع بطهـطا

 

محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء في الشهيد عمر منازع بطهـطا (5)
محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء في الشهيد عمر منازع بطهـطا

 

محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء في الشهيد عمر منازع بطهـطا (6)
محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء في الشهيد عمر منازع بطهـطا

 


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