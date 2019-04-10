محافظ جنوب سيناء يلتقى بالمشاركين فى مهرجان "سيناء آمنة"

جنوب سيناء – فايزة مرسال

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء مساء اليوم الثلاثاء، بالمشاركين فى مهرجان "سيناء آمنة 2" برعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

حيث تهدف المسيرة التى بدأت من القاهرة مرورا بدهب ثم شرم الشيخ، إلقاء الضوء على بعض المعالم السياحية فى سيناء وترسيخ مفهوم السياحة الداخلية وتعزيز مفهوم الأمن، والذى تعيشه محافظة جنوب سيناء، كما أنها محاولة لتسليط الضوء على نوع مختلف من الرياضات الفردية تحتضنه أرض الفيروز

تأتى النسخة الثانية من مهرجان "سيناء آمنة" هذا العام 2019 برعاية صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، شارك فى المهرجان ١٠٠ دراجة نارية من القاهرة والإسكندرية، ويعد المهرجان جزءا من المسئولية المجتمعية لمجموعة راكبى الدراجات النارية فى تشجيع الشباب على التغلب على ظاهرة الإدمان بممارسة الهوايات مثل ركوب الدراجات النارية والسفر، وكان المهرجان قد لاقى إقبالًا كبيرًا فى نسخته الأولى فى مارس ٢٠١٧

وقد اشاد المحافظ بهذا المهرجان ودوره فى تنشيط السياحة وتصدير صورة إيجابية عن الأمن والأمان بجميع مدن المحافظة، كما أشاد بالدور الفعال لهذا المهرجان فى تشجيع الشباب على التغلب على ظاهرة الإدمان، ودعى المحافظ المجموعة للمشاركة فى المناسبات القومية بالمحافظة والافتتاحات الكبرى لما لهذا النوع من الرياضات دور فى بث روح البهجة ولدورها الفعال فى تنشيط السياحة.