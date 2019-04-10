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محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد أمير الفل على مدرسة المسلم بالمحلة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:30 م
محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد أمير الفل على مدرسة المسلم بالمحلة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل
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قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، إطلاق اسم المجند امير طارق الفل على مدرسة المسلم الاعدادية بمنطقة الرجبي بالمحلة، والذي استشهد أثناء تأديه واجبه الوطني بالسلوم.
 
وكان  المئات من ابناء مدينه المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد شيعوا جثمان الشهيد مساء امس الثلاثاء، وخرج جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية، عقب اداء صلاة الجنازة عليه من مسجد عبد الحي خليل بميدان البندر، يتقدمها الموسيقي العسكرية، واللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير الأمن، واللواء محمد أنور نائب المدير لقطاع المحلة، واللواء أشرف الخلاوي مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، والمهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحلة، وتم تشييع جثمان الشهيد لمثواه الأخير بمقابر عائلته بالمحلة.
 
وأكد محافظ الغربية على أن مصر ستظل أمنة ومستقرة بفضل تضحيات أبنائها الشرفاء وأن الدولة لم ولن تنسى أبنائها شهداء الواجب الوطنى الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالى وحماية أراضيه.
 
 
 
 

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