محافظ أسوان يناقش استعداد 230 مركزا انتخابيا للاستفتاء على التعديلات الدستورية

وأكد محافظ أسوان، خلال اجتماع اليوم بحضوراللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، أهمية تجهيز اللجان الانتخابية وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين وخاصة من كبار السن والسيدات بحيث تكون اللجان فى الأدوار الأرضية، مع تكثيف أعمال النظافة العامة من داخلها وخارجها ومراجعة الإنارة والمرافق العامة وأماكن تواجد عربات الإسعاف، فضلا عن توفير المظلات ووسائل التهوية والمبردات، وأيضاً توفير وسائل بديلة للإنارة بمولدات احتياطية، فضلاً عن التنظيم الجيد للحركة المرورية للطرق والشوارع المؤدية للجان.



وطلب محافظ أسوان من مسئولى الشركات سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص بضرورة توفير وسائل للنقل وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية لتخفيف أى معاناة أو مشقة فى التنقل، مع توفير وسائل نقل نيلية وتسهيلات للمقيمين فى الجزر النيلية، لافتاً إلى أنه سيتم فتح غرفة عمليات المحافظة ومديرية الأمن لمتابعة مراحل عملية الاستفتاء قبل وأثناء وبعد لتلقى أى ملاحظات أو أحداث طارئة من خلال متابعة اللجان الانتخابية لتفادى هذه الملاحظات أولاً بأول.





