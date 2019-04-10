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محافظ أسوان يناقش استعداد 230 مركزا انتخابيا للاستفتاء على التعديلات الدستورية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:12 م
محافظ أسوان يناقش استعداد 230 مركزا انتخابيا للاستفتاء على التعديلات الدستورية جانب من الاجتماع
أسوان - ندى سليم
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ناقش اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، استعدادات المحافظة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، من حيث مراجعة التجهيزات وتوفير جميع المقومات والتسهيلات أمام الناخبين لتحقيق أكبر نسبة مشاركة مع خروج هذه المناسبة الوطنية بصورة حضارية، مع ضرورة تكثيف التوعية للمواطنين من خلال دور العبادة والجامعة والرائدات الريفيات والإعلام لضمان الإقبال والمشاركة الإيجابية الواسعة، موضحا أن عملية الاستفتاء ستتم داخل 252 لجنة فرعية موزعة على 230 مركز انتخابى، في حين يصل عدد الناخبين على مستوى المحافظة إلى مليون و11 ألف و976 نسمة. 

وأكد محافظ أسوان، خلال اجتماع اليوم بحضوراللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، أهمية تجهيز اللجان الانتخابية وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين وخاصة من كبار السن والسيدات بحيث تكون اللجان فى الأدوار الأرضية، مع تكثيف أعمال النظافة العامة من داخلها وخارجها ومراجعة الإنارة والمرافق العامة وأماكن تواجد عربات الإسعاف، فضلا عن توفير المظلات ووسائل التهوية والمبردات، وأيضاً توفير وسائل بديلة للإنارة بمولدات احتياطية، فضلاً عن التنظيم الجيد للحركة المرورية للطرق والشوارع المؤدية للجان. 

وطلب محافظ أسوان من مسئولى الشركات سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص بضرورة توفير وسائل للنقل وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية لتخفيف أى معاناة أو مشقة فى التنقل، مع توفير وسائل نقل نيلية وتسهيلات للمقيمين فى الجزر النيلية، لافتاً إلى أنه سيتم فتح غرفة عمليات المحافظة ومديرية الأمن لمتابعة مراحل عملية الاستفتاء قبل وأثناء وبعد لتلقى أى ملاحظات أو أحداث طارئة من خلال متابعة اللجان الانتخابية لتفادى هذه الملاحظات أولاً بأول.


 

 


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