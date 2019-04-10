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فيديو.. السودانيون يلفظون قناة قطر المشبوهة ويهتفون: "تسقط تسقط الجزيرة"

الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:45 م
فيديو.. السودانيون يلفظون قناة قطر المشبوهة ويهتفون: "تسقط تسقط الجزيرة" السودان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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لفظ السودانيون القناة القطرية المشبوهة "الجزيرة" التى تحاول إثارة الفتن داخل السودان، وندد متظاهرون غاضبون من محاولات القناة تأجيج الوضع فى السودان مرددين شعار "تسقط تسقط قناة الجزيرة".

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على موقع التواصل الإجتماعى تويتر يظهر تظاهرة منددة بتغطية القناة المشبوهة التى تسعى لتفتيت البلدان العربية.

وأصدرت قوات الشرطة السودانية  توجيهات "بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية"، بحسب وكالة أنباء السودان عن الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء هاشم.

وأضاف أن الشرطة لديها توجيهات "للقيام بواجباتها في حفظ الأرواح والممتلكات ومنع الجريمة وتنظيم المرور وإجراءات السلامة العامة".

 


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