فنزويلا تعلن انسحابها من منظمة الدول الأمريكية

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول الأمريكية بعد أن اعترف المجلس الدائم للمنظمة برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان جوايدو رئيسا للبلاد.

وأعربت الخارجية الفنزويلية - في بيان لها حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - عن أسفها لقرار المنظمة، واتهمتها بـ "الابتزاز والضغط على الدول الأعضاء من أجل الاستجابة لرغبة واشنطن".

وأكدت كاراكاس أنها ستنسحب من منظمة الدول الأمريكية اعتبارا من 27 أبريل الجاري، إذ أنها "لا تستطيع أن تبقى عضوا في منظمة تخدم المصالح الإمبريالية للإدارة الأمريكية".

وكانت منظمة الدول الأمريكية قد اعترفت، في وقت سابق اليوم، بممثل جوايدو لديها ممثلا لفنزويلا.

يذكر أن دول أمريكا اللاتينية اعترفت بخوان جوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا عقب إعلانه تولي مهام الرئاسة في البلاد يوم 23 يناير الماضي.