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غلق الطريق الدائرى جزئيا من منزل البحر الأعظم إلى أثر النبى 30 يوما للتطوير

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:10 ص
غلق الطريق الدائرى جزئيا من منزل البحر الأعظم إلى أثر النبى 30 يوما للتطوير إغلاق طريق-أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور،  إجراء إغلاق جزئى أعلى الطريق الدائرى لمدة 30 يوما  بسبب أعمال إصلاحات من منزل البحر الأعظم وحتى أثر النبى وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال. 
 
تأتى تلك الأعمال لصيانة كوبرى المنيب أعلى الطريق الدائرى لمدة شهر، بإزالة الجزيرة الواسطى فى منطقة منزل البحر الأعظم وحتى أثر النبى بالطريق الدائرى واستبدالها بحاجز خرسانى " نيو جيرسى"، وستكون الأعمال من غد الخميس 11 أبريل الجارى لمدة 30 يوما من الساعة 12 حتى 5 صباحا، وسيتم استقطاع حارة مرورية من أصل 4 حارات لتوقف المعدات والصب الخرسانى مع تعيين الخدمات اللازمة.

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