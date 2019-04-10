

وأضافت أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أعلن اليوم الأربعاء أن جولة المشاورات مع الأحزاب المختلفة لتشكيل الحكومة القادمة ستبدأ الأسبوع القادم في مقر الرئيس الإسرائيلي بمدينة القدس، والتي ستبث لأول مرة ببث حي ومباشر.



وزار ريفلين صباح اليوم الكنيست الإسرائيلي للاطلاع عن كثب على العمل المكثف الذي تقوده لجنة الانتخابات المركزية.



ويسعى ريفلين للبدء بمشاوراته بداية من يوم الأحد أو الاثنين القادمين وسيدعو المرشح الذي ستوكل إليه المهمة الأربعاء القادم؛ لرغبته في تجنب وجود حكومة انتقالية قدر الإمكان، وفي حال لم تتوفر أغلبية لنتنياهو فإنه سيدرس الدعوة لتشكيل حكومة موحدة.



ووفقا لما هو متبع في إسرائيل، فان الرئيس الإسرائيلي سيجتمع مع رؤساء الأحزاب ويقوم بالاستماع إلى توصياتهم وبعد انتهاء الجولة يوكل مهمة تشكيل الحكومة إلى أحد النواب الذي حصل على معظم التوصيات، ويجب أن ينجح في تشكيل الائتلاف الحكومي خلال 28 يوما، ويحق له طلب تمديد الفترة 14 يوما من الرئيس.



وعن نتائج الانتخابات شبه النهائية، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية إنه وبعد فرز سبعة وتسعين بالمئة من أصوات المقترعين في انتخابات الكنيست فإن معسكر اليمين والأحزاب الدينية اليهودية حصل على خمسة وستين مقعدا مقابل خمسة وخمسين مقعدا لمعسكر الوسط اليسار والأحزاب العربية.



وأضافت الهيئة أن كلا من حزب الليكود و"كاحول لفان" حصلا على خمسة وثلاثين مقعدا لكل منهما، وأنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية ظهر غد الخميس على الأغلب بعد فتح المظاريف المزدوجة.



ورغم عدم إعلان النتائج النهائية للانتخابات، إلا أنها ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأ نتنياهو بـ "فوزه" في الانتخابات.

