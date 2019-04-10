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طقس غير مستقر على معظم أنحاء البحرين مع تزايد فرص سقوط أمطار

الأربعاء، 10 أبريل 2019 08:01 ص
طقس غير مستقر على معظم أنحاء البحرين مع تزايد فرص سقوط أمطار طقس
وكالات الأنباء
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 أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ،أن الطقس فى البحرين اليوم الأربعاء سيكون غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.


الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد لكنها جنوبية شرقية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة مع هبات قد تصل إلى 30 عقدة أحيانا.


وحذرت الادارة من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة، داعية الى أخذ الحيطة والحذر.


ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 7 أقدام أثناء الهبات.


درجة الحرارة العظمى 31  درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.


الرطوبة النسبية العظمى 90 % والصغرى 35%.


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