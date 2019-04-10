ضبط 24 قطعة سلاح وتنفيذ 2087 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، استهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة والذخائر ومتاجرى المواد المخدرة، وذلك بالمراكز والأقسام باشتراك مع الأمن العام بعد دعم الحملة بمجموعات قتالية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 بندقية آلية و5 بنادق خرطوش و2 فرد خرطوش محلى الصنع و13 فرد روسى محلى الصنع وقطتعتى سلاح أبيض بإجمالى 24 قطعة سلاح متنوعة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما تم ضبط 10 قطع من مادة الحشيش المخدر 30 جرام حيازة "طارق ن ر ج" 30 سنة عاطل، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج والمسجل شقى خطر سرقات عامة نشاط مستمر وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وضبط لفافة لمادة الشابو المخدر حيازة المتهم "رامى س ق" 26 سنة عامل وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

واستكملت الحملة أعمالها بقيام شخص مجهول بسرقة مبلغ مالى من عامل عن طريق النشل حال استقلاله سيارة مشروع أجرة بدائرة القسم ولا يتهم أحد بالسرقة وبإجراء التحريات توصلت لصحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة "عبد الله ع ش" 19 سنة عاطل عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والتصرف فى المسروقات.

وأنهت الحلمة أعمالها بتنفيذ 2087 حكما قضائيا، وتم ضبط 34 مخالفة مرافق و52 قضية تموينية منها 7 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و5 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و5 قضايا عدم الانتظام بسجل حركة الدقيق بالمخبز و6 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و4 قضايا عدم نظافه أدوات العجين بالمخبز و6 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و 5 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل وقضية حيازة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.