ضبط طالب جامعي بالشرقية بعد اختراقه الحسابات علي الفيس بوك وإبتزاز أصحابها

كان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "ش ال م إ" 19 سنة طالب جامعي مقيم المجفف مركز ديرب نجم، وذلك بعد بلاغات عديدة لمباحث التكنولوجيا والمعلومات، عن قيام شخص باختراق حساباتهم الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ومطالبتهم بمبالغ مالية مقابل إعادتها، وتم تحديد موقعه وضبطه بالتنسيق مع مباحث ديرب نجم، وتحرر له المحضر رقم 1897 إداري ديرب نجم لسنة 2019، وتم إحالته للنيابة العامة.