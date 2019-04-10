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ضبط طالب جامعي بالشرقية بعد اختراقه الحسابات علي الفيس بوك وإبتزاز أصحابها

الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:55 م
ضبط طالب جامعي بالشرقية بعد اختراقه الحسابات علي الفيس بوك وإبتزاز أصحابها فيس بوك - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقي ضباط مباحث التكنولوجيا والمعلومات بالتنسيق مع مباحث ديرب نجم بالشرقية، القبض علي طالب جامعي، لقيامه بإختراق حسابات عدد من المواطنين علي موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، وإبتزازهم لاعادتها مقابل مبالغ مالية.

 كان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "ش ال م إ" 19 سنة طالب جامعي مقيم المجفف مركز ديرب نجم، وذلك بعد بلاغات عديدة لمباحث التكنولوجيا والمعلومات، عن قيام شخص باختراق حساباتهم الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ومطالبتهم بمبالغ مالية مقابل إعادتها، وتم تحديد موقعه وضبطه بالتنسيق مع مباحث ديرب نجم، وتحرر له المحضر رقم 1897 إداري ديرب نجم لسنة 2019، وتم إحالته للنيابة العامة.

 


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