ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بوابات المقابر الحديدية بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة بالتعاون مع فرع البحث الجنائى بالمحلة من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بوابات المقابر الحديدية بالمقابر الجديدة بعد قيامه من ارتكاب العديد من وقائع سرقة بوابات المقابر.

كان مأمور قسم ثالث المحلة العميد أحمد خضير قد تلقى العديد من البلاغات بسرقة أبواب المقابر الحديدية بنطاق القسم تم عرض البلاغات على مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة قرر على الفور تشكيل فريق بحث لسرعة تحديد المتهمين وضبطهم.

تم تشكيل فريق بحث قاده مدير مباحث المديرية ورئيس المباحث بالتنسيق مع رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة المحلة وسمنود وتم تحديد أفراد التشكيل العصابى، حيث تبين أن وراء التشكيل كلا من محمد الدسوقى مسجل شقى خطر، وحمدى الأدوش وكريم النظامى، لهم معلومات جنائية لقيامهم بارتكاب 6 وقائع سرقة بوابات مقابر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالمقابر الجديدة بالمحلة وأرشدوا عن المسروقات وتم تسليمها إلى إصحابها، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

من ناحية أخرى شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3878 هاربا من أحكام، منهم 8 حكم فى جنايات و1005 حكم جزئى، و113 حكم مستأنف، و2707 حكم فى غرامات، و40 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 148 ألف و758 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

تمكن ضباط المباحث الجنائية، بالمحلة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بوابات المقابر وتلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط المباحث الجنائية بالمحلة، من ضبط المتهمين محمد الدسوقى، حمدى الادوش، كريم النظامى مسجلين شقى خطر، بعد أن اكدت التحريات قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بوابات المقابر، واعترف المتهمون بارتكاب 6 وقائع سرقات، تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.