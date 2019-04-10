صور.. وزيرة الاستثمار من واشنطن: دعم كبير من الحكومة للشباب والمرأة

رسالة واشنطن - عبد الحليم سالم

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة تدعم بشكل كبير الشباب والمرأة والتحول الرقمى.

وأضافت خلال كلمتها فى الحلقة النقاشية "يوم الشرق الأوسط" بحضور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولى، أن مصر تركز على دعم رأس المال البشرى واستغلال طاقات الشباب وتحسين التعليم والثقافة فيما يتعلق بتحويل الأفكار إلى مشروعات.

وقالت سحر نصر، إننا نريد أن نتعاون بشكل كبير مع شركائنا سواء من القطاع الخاص، أو من المؤسسات الدولية لإنشاء المشاريع وتوفير فرص عمل، لافتة إلى أنه سيتم تمويل تلك المشروعات بـ200 مليون دولار.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم بشكل شخصى الشباب والمرأة التى نريد زيادة نسبتها فى العمل من خلال دعم البنك الدولى .