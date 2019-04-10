صور.. مدبولي : نعمل على تخفيض الأسعار عن طريق المناطق اللوجستية

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المدينة تمثل إضافة كونها مدينة ساحلية جديدة تضاف للمدن الجديدة، مشيرا إلى أن انتهاء أعمال التخطيط للمدينة وتوقيع بروتوكول الإنشاء بين محافطة البحيرة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى فى مؤتمر صحفى على هامش زيارته لمحافظة البحيرة الي ان زيارة المنطقة اللوجستية التابعة لوزارة التموين بمنطقة حوش عيسى ضمن 5 مناطق سيتم إنشائها علي مستوي الجمهورية الاول منهم في محافطة البحيرة.

وأكد مدبولى أن هدف الحكومة هو العمل على تخفيض الأسعار عن طريق هذه المناطق اللوجستية لمواجهة ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة وارتفاع تكلفة النقل وفقدان نسبة كبيرة من الخضر والفاكهة.

وأوضح رئيس الوزراء أن زيارته للمنطقة الصناعية والحرفية بمنطقة فرهاش تستهدف إعادة إحياء بعض الحرف التى كانت معرضة للاندثار، مؤكدا أنه زار أيضا منطقة بشاير الخير 4 فى البحيرة والذى صدر قرار بإنشائها من الرئيس عبد الفتاح السيسى.