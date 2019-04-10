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صور.. محافظ سوهاج يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد كرم محمد بالمراغة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:36 ص
صور.. محافظ سوهاج يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد كرم محمد بالمراغة محافظ سوهاج يتقدم جنازة الشهيد
سوهاج – عمرو خلف
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تقدم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، الجنازة العسكرية التى أقيمت صباح اليوم لشهيد الوطن أبن سوهاج أمين شرطة كرم محمد السيد بمسقط رأسه بقرية إقصاص بمركز المراغة، والذى استشهد أمس فى الحادث الإرهابى الغاشم بالشيخ زويد شمال سيناء.

وشارك فى الجنازة العسكرية اللواء هشام الشافعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأبناء وأهالى سوهاج.

يذكر أن المحافظ قد ألغى احتفالات المحافظة بعيدها القومى اليوم تضامناً مع الشهداء، على أن يقتصر الاحتفال على وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للمحافظة أمام الديوان العام.

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية، إنه سيتم فقط وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى أمام الديوان العام للمحافظة، بحضور اللواء هشام الشافعى مدير الأمن، والقيادات التنفيذية والشعبية.

ونعى محافظ سوهاج وجميع العاملين بالمحافظة ببالغ الحزن شهداء الوطن، متقدماً بخالص العزاء لأسرهم، وللشعب المصرى، متمنياً أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين.

وأكد "الأنصارى" أن الإرهاب لا دين له وأن العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش المصرى وجموع الشعب إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم وجهاز الشرطة لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب، مطالباً بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر وسلامة أبنائها.

المحافظ يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد كرم محمد بالمراغة (1)
المحافظ يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد كرم محمد بالمراغة

 

المحافظ يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد كرم محمد بالمراغة (2)
المحافظ يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد كرم محمد بالمراغة

 

 

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