video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد ختام الأنشطة بمدرسة التحرير بشرم الشيخ

الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:06 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد ختام الأنشطة بمدرسة التحرير بشرم الشيخ اللواء خالد فودة وطلاب المدرسة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء حفل ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2018 / 2019 بمدرسة التحرير للتعليم الأساسي بوادي مندر بشرم الشيخ .

بدأ الاحتفال بتفقد معرض الأنشطة المتكاملة والذي تركزت معروضات تحمل طابع التراث السيناوي تلاها مجموعة من الفقرات الفنية منها مسرحية كان واخواتها واوبريتات عن التدخين السلبي والنظافة والغناء الجماعي والعزف المنفرد.

أبدى المحافظ إعجابه الشديد بما شاهده، مؤكدًا أن التعليم بالوديان بخير ولدينا مواهب في كل المجالات، وقرر صرف مكافأة مالية للطلاب المشاركين والمتميزين.

كما أصدر المحافظ تعليماته بإضافة فصل ثانوي بالمدرسة يلتحق به خريجي الصف الثالث الاعدادي ليكملوا مسيرتهم التعليمية بعد ذلك بجامعة الملك سلمان.

رافق المحافظ، محمد عقل،مديرعام التربية والتعليم، ومحمد فتحي مديرعام الشباب والرياضة ومديري عموم التخطيط العمراني، والأبنية التعليمية وبحضورالنائب عطية موسى، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

كما قام المحافظ بوضع حجر أساس ملعب ثلاثي للمدرسة والتجمع ضمن 5 ملاعب بمدن المحافظة بتكلفة 2.5 مليون جنيه اهداء من بنك مصر ضمن المساهمة المجتمعية ووعد المحافظ بالانتهاء من التنفيذ خلال شهر وافتتاحه في رمضان واقامة الدورة الرمضانية، وتوجه المحافظ بالشكر لمجلس إدارة بنك مصر لمساهماته المتميزة.

1
 
2
 
3
 
4
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مديرية الشباب بجنوب سيناء تواصل فاعليات سفراء ضد الفساد برأس سدر

محافظ جنوب سيناء يلتقى بالمشاركين فى مهرجان "سيناء آمنة"

جنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار جنوب سيناء

خالد فودة

اخبار مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء




لا تفوتك
السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة