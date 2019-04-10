صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد ختام الأنشطة بمدرسة التحرير بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء حفل ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2018 / 2019 بمدرسة التحرير للتعليم الأساسي بوادي مندر بشرم الشيخ .

بدأ الاحتفال بتفقد معرض الأنشطة المتكاملة والذي تركزت معروضات تحمل طابع التراث السيناوي تلاها مجموعة من الفقرات الفنية منها مسرحية كان واخواتها واوبريتات عن التدخين السلبي والنظافة والغناء الجماعي والعزف المنفرد.

أبدى المحافظ إعجابه الشديد بما شاهده، مؤكدًا أن التعليم بالوديان بخير ولدينا مواهب في كل المجالات، وقرر صرف مكافأة مالية للطلاب المشاركين والمتميزين.

كما أصدر المحافظ تعليماته بإضافة فصل ثانوي بالمدرسة يلتحق به خريجي الصف الثالث الاعدادي ليكملوا مسيرتهم التعليمية بعد ذلك بجامعة الملك سلمان.

رافق المحافظ، محمد عقل،مديرعام التربية والتعليم، ومحمد فتحي مديرعام الشباب والرياضة ومديري عموم التخطيط العمراني، والأبنية التعليمية وبحضورالنائب عطية موسى، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

كما قام المحافظ بوضع حجر أساس ملعب ثلاثي للمدرسة والتجمع ضمن 5 ملاعب بمدن المحافظة بتكلفة 2.5 مليون جنيه اهداء من بنك مصر ضمن المساهمة المجتمعية ووعد المحافظ بالانتهاء من التنفيذ خلال شهر وافتتاحه في رمضان واقامة الدورة الرمضانية، وتوجه المحافظ بالشكر لمجلس إدارة بنك مصر لمساهماته المتميزة.







