صور.. صوامع القليوبية مستعدة للقمح.. التموين تتسلم 212 ألف طن فى 15 أبريل

القليوبية - إبراهيم سالم

حرصت محافظة القليوبية ممثلة فى مديرية التموين والتجارة الداخلية على الانتهاء من الاستعداد لتخزين القمح قبل انطلاق موسم حصاد القمح المقرر فى 15 أبريل الجارى.

وأكد السيد الصباحى، وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أنه تم التأكد من جاهزية الصوامع والهناجر والبناكر والشون ونظافتها وتطهيرها من آثار محصول الموسم السابق قبل تخزين أقماح 2019، كما تم التأكد من توفير أدوات التخزين "المشمعات والأغطية والعروق الخشبية وميزان بسكول أو ميزان طبلية بمواقع التخزين"، تتناسب مع السعة التخزينية للمكان.

وأضاف "الصباحى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة والتى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة لموسم 2019 هى "صوامع مسطرد، بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيرى" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى كجهة تسويقية.

وأوضح "الصباحى"، أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة، والصادرات والقبانية، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2019، مضيفا أن موسم استلام القمح يبدأ فى 15 أبريل الجارى ولمدة 3 شهور، مشيرا إلى أنه فى حالة ملئ السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم.

واستطرد وكيل تموين القليوبية، أن اللجان التى يتم تشكيلها برئاسة مندوب من المديرية يكون هدفها الالتزام بالسعة التخزينية والتأكد من خلو المواقع من أى أقماح قبل بداية التوريد، واتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة وجود مخالفات وكذلك متابعة حضور أعضاء اللجنة، كما أن الهدف من وجود ممثل للهيئة العامة للصادرات هو أخذ عينات متجانسة وممثلة لكمية الأقماح الموردة لتحديد درجة النظافة، أما دور أمين الشونة أو مدير الموقع فهو متابعة كميات الأقماح المفروزة يوميا والمخزنة لديه بالموقع، مع تحمله أى عجز فى هذه الكميات وبالسعر غير المدعم، أما مندوب مديرية الزراعة فيحدد نوع الأقماح الموردة ما إذا كانت محلية أو مستوردة.

واختتم وكيل تموين القليوبية، بأن لجنة الفرز بعملية استلام الأقماح تبدأ أعمالها من الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء يوميا، ما عدا شهر رمضان حتى الساعة الرابعة مساء، وفى حال تأخر مندوب مديرية التموين عن الحضور يقوم عضو اللجنة ممثل الهيئة العامة للصادرات بإبلاغ المديرية وغرفة العمليات بالوزارة ولا تباشر اللجنة أعمالها إلا بعد ترشيح رئيس آخر للجنة بمعرفة المديرية.

ومن ناحيته قال محمد عوض الله، ممثل الشركة القابضة للصوامع بالقليوبية، إنه تم الاستعداد لاستقبال القمح المحلى موسم 2019، من خلال رفع الأنظمة التى تعمل بها الصوامع مثل قياس درجة الحرارة ورفع الأتربة وقياس درجة المخزون، للحفاظ على الأقماح المخزنة بتلك الصوامع طوال المدة وعدم تعرضها للتلف.

وأضاف "عوض الله" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحديد الأسعار للأقماح من قبل لجنة التسعير بالوزارة، حيث إنه بلغ سعر الإردب القمح زنة 150 كيلو جراما بدرجة نظافة 22.5 قيراط 655 جنيها، ودرجة نظافة 23 قيراطا 670 جنيها، ودرجة نظافة 23.5 قيراط 685 جنيها، وذلك لجميع الأصناف المنتجة محليا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية ، أنه تم عقد عدة اجتماعات بحضور وكيلى وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، لبحث كل الاستعدادات لبدء استقبال موسم حصاد القمح، إلى جانب تلاشى كل التوجيهات التى وجهها الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، مشيرا إلى أنه تم توجيه مديرية التموين ومباحث التموين بالقليوبية بتشديد الرقابة على جميع مراحل صرف وتسويق القمح ومراجعة الكميات الموردة والمنصرفة أولا بأول.

وأضاف "عبد الحليم" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مديرية التموين بالمحافظة ستقوم بمتابعة إجراءات التخزين السليم بالصوامع والهناجر والشون وإجراء فحص حشرى كل 15 يوما وإرسال تقرير للوزارة والمحافظة، لسرعة مواجهة أى عقبات تواجه عملية التخزين، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تقرير آخر نصف شهرى عن كل الأعمال التى تتم بالصوامع وأماكن التخزين لرفعه للجهات المختصة.