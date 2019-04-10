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صور.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تكريك بحيرة إدكو ويشدد على ضرورة الانتهاء من تطويرها

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:01 ص
صور.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تكريك بحيرة إدكو ويشدد على ضرورة الانتهاء من تطويرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ـ هند مختار
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وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مُحافظة البحيرة، في مستهل زيارة ميدانية موسعة، يرافقه خلالها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والتي تأتي بهدف تفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، لإسراع وتيرة تنفيذها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
واستهل رئيس الوزراء زيارته إلى محافظة البحيرة بتفقد الوضع الراهن لبُحيرة ادكو، واستمع إلى شرح تفصيلي على خارطة للمسح الذي خضعت له البحيرة عبر وسائل الاستشعار عن بعد، كما اطلع على موقف تنفيذ مشروع تطوير وتكريك البحيرة بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى بما تتميز به من مورد مائي وثروة سمكية.
 
وأشار المحافظ إلى أن المساحة التي تم تكريكها حتى الآن تبلغ نحو 277 فداناً، بتكلفة تصل لنحو 46 مليون جنيه، كما تم عرض عدد من المشكلات التي تؤثر على تطوير البحيرة، أبرزها انتشار البوص والهيش بمساحات كثيفة وصلت إلى 8259 فداناً، وكذا التلوث بمياه الصرف الزراعي مما يؤثر على البيئة المائية لحياة ونمو وتكاثر الأسماك، فضلاً عن اقتطاع بعض التعديات، ومشكلة انتشار الصيد الجائر.
 
 كما تمت الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية لبحيرة إدكو تبلغ 31876,6 فدان، تنقسم إلى مساحة المسطح المائي المتاح للصيد بواقع 5447.6 فدان، ومزارع سمكية بواقع 16622.1 فدان، إلى جانب مساحة مغطاة بالبوص والهيش بنحو 8259 فداناً، وتشغل الجُزر وسط البحيرة مساحة 1547.8 فدان.
 
 وأوضح اللواء هشام آمنة أن إجمالي عدد المزارع السمكية بمحافظة البحيرة يصل لنحو 670 مزرعة، منها 241 مزرعة ببحيرة إدكو، بمساحة تبلغ نحو 5000 فدان، ويتراوح مستوى إنتاج الفدان ما بين 4 أو 5 أطنان من السمك، ويعمل بالصيد بالبحيرة حوالي 20 ألف صياد.
 
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من أعمال تكريك وتطهير وتطوير البحيرة، ومنع تلوث مياهها، حيث تعد مصدراً مهما للثروة السمكية، وتستفيد بها 20 ألف أسرة لصيادى المحافظة.
 
 
 
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