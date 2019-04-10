صور.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال أول ميناء للصيد برشيد بتكلفة 500 مليون جنيه

البحيرة ــ ناصر جودة

تفقد منذ قليل، المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أول ميناء للصيد برشيد بتكلفة 500 مليون جنيه، والذى يعد من المشروعات القومية العملاقة، وهو جزء من منظومة تطوير وتنمية مدينة رشيد، وجعلها قبلة للسياحة العالمية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تابع رئيس الوزراء، أعمال تطوير كورنيش رشيد بطول 1560 مترا من مسجد الحق، وحتى مسجد أبو مندور بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وكذا مشروع أعمال الإنارة وتركيب الأعمدة الديكورية للمرحلة الثانية من الكورنيش، واستمع إلى شرح من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن الميناء.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه تم الانتهاء من ورش الصيانة ورسو المراكب و مقر الجمارك، و محطة التبريد، بالإضافة إلى المباني الإدارية، ويبقى إقامة أرصفة الصيانة، و الرسو ومبنى ورش الطلاء ومستودعات الخامات، ومبنى المعدات الثقيلة ومنشأ بيع الجملة والتجزئة .

وأكد محافظ البحيرة، أن ميناء الصيد الجديد، سيضم 3 مصانع، منها مصنع لتعليب الأسماك، ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر ، بالإضافة الى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.