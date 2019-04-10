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صور.. رئيس الوزراء للمحافظين: مطلوب تقرير شهرى بموقف تقنين أراضى الدولة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:09 ص
صور.. رئيس الوزراء للمحافظين: مطلوب تقرير شهرى بموقف تقنين أراضى الدولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم الأربعاء، بمحافظة البحيرة، المحافظ وجميع المحافظين بتقديم تقرير شهرى بموقف تقنين أراضى الدولة، وعدد العقود التى تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم، وكذا موقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة. 
 
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، على ضرورة استيداء حق الدولة ولن يتم السماح باستمرار تأجير ممتلكات للمحافظات فى أماكن مميزة، منها مناطق على النيل مباشرة بأقل من قيمتها، ولن نسمح بالتعدى على أى ممتلكات أو أراض للدولة، وسيتم التعامل بحسم مع أى حالة. 
 
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن العائد من كل هذا سيتم الاستفادة به فى تحسين الخدمات ومشروعات التنمية بكل محافظة.
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