صندوق النقد: التحولات الاقتصادية وتغيرات الجغرافيا السياسية تتطلب التطوير والتعاون الدولى

رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، إن العالم يشهد تحولات وتغييرات كبيرة ومتسارعة فى تطبيق آليات الذكاء الاصطناعى وتغيرات الجغرافيا السياسية والتحولات الاقتصادية الدولية، مما يتطلب مزيدا من التعاون الدولى للتطوير والتحديث المستمر لآليات العمل الاقتصادى والتعاون بين دول العالم والمؤسسات الدولية.

وأضافت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، خلال جلسة نقاشية فى مقر صندوق النقد الدولى، أن الهدف من إنشاء المؤسسات الدولية العمل على استقرار الاقتصاد العالمى ودعم النمو والتعاون الاقتصادى وهو الهدف الذى تعد تم عقد مؤتمر "بريتون وودز" عام 1944 وأدى إلى تأسيس صندوق النقد الدولى لوضع نظام لإدارة الاقتصاد العالمى وممارسة العلاقات الاقتصادية الدولية.

اجتماعات صندوق النقد

وتطرقت الجلسة التى عقدت فى مقر صندوق النقد الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس نظام "بريتون وودز"، بحضور كبار الاقتصاديين فى العالم، إلى مناقشة التوجه نحو نظام نقدى عالمى متعدد العملات يشمل الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الإسترلينى، وفرص التعاون المالى والنقدى الدولى فى إطار التطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

ونظام "بريتون وودز" هو قواعد ومنظومة إدارة نقدية وضعت عام 1944 للعمل على تنظيم القواعد وأسس التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى فى ذلك الوقت للعمل على مزيد من التعاون التجارى والنقدى والمالى بين دول العالم وهو ما أدى إلى تأسيس صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والمؤسسات المالية الدولية.



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