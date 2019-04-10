video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 07:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صندوق النقد: التحولات الاقتصادية وتغيرات الجغرافيا السياسية تتطلب التطوير والتعاون الدولى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 07:00 م
صندوق النقد: التحولات الاقتصادية وتغيرات الجغرافيا السياسية تتطلب التطوير والتعاون الدولى كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى بجلسة نقاشية
رسالة واشنطن - أحمد يعقوب
إضافة تعليق

قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، إن العالم يشهد تحولات وتغييرات كبيرة ومتسارعة فى تطبيق آليات الذكاء الاصطناعى وتغيرات الجغرافيا السياسية والتحولات الاقتصادية الدولية، مما يتطلب مزيدا من التعاون الدولى للتطوير والتحديث المستمر لآليات العمل الاقتصادى والتعاون بين دول العالم والمؤسسات الدولية.

وأضافت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، خلال جلسة نقاشية فى مقر صندوق النقد الدولى، أن الهدف من إنشاء المؤسسات الدولية العمل على استقرار الاقتصاد العالمى ودعم النمو والتعاون الاقتصادى وهو الهدف الذى تعد تم عقد مؤتمر "بريتون وودز" عام 1944 وأدى إلى تأسيس صندوق النقد الدولى لوضع نظام لإدارة الاقتصاد العالمى وممارسة العلاقات الاقتصادية الدولية.

IMG-20190410-WA0065

اجتماعات صندوق النقد

وتطرقت الجلسة التى عقدت فى مقر صندوق النقد الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس نظام "بريتون وودز"، بحضور كبار الاقتصاديين فى العالم، إلى مناقشة التوجه نحو نظام نقدى عالمى متعدد العملات يشمل الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الإسترلينى، وفرص التعاون المالى والنقدى الدولى فى إطار التطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

ونظام "بريتون وودز" هو قواعد ومنظومة إدارة نقدية وضعت عام 1944 للعمل على تنظيم القواعد وأسس التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى فى ذلك الوقت للعمل على مزيد من التعاون التجارى والنقدى  والمالى بين دول العالم وهو ما أدى إلى تأسيس صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والمؤسسات المالية الدولية.

 

IMG-20190410-WA0064
كلمة كريستين لاجارد

 

IMG-20190410-WA0063
 

 

 


إضافة تعليق

أخبار الاقتصاد

صندوق النقد الدولى

اليوم السابع بلس

سعر الدولار




لا تفوتك
السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة