سقوط عاطلين بحوزتهما كمية من الاستروكس فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية، القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الاستروكس بقصد الاتجار.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم " احمد.م.ح"20 عام والمتهم "محمد.م.ع"21 عام عاطلين مقيمين دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 120 جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول؟

بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمان بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.