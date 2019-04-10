video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 07:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عاطلين بحوزتهما كمية من الاستروكس فى الإسماعيلية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:40 م
سقوط عاطلين بحوزتهما كمية من الاستروكس فى الإسماعيلية اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية، القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الاستروكس بقصد الاتجار.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم " احمد.م.ح"20 عام والمتهم "محمد.م.ع"21 عام عاطلين مقيمين دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 120 جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول؟

بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمان بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد.

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط عاطل بحوزته "فرد خرطوش" فى فايد بالإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبارالمحافظات

مخدرات

استروكس

اللواء محمود هندى




لا تفوتك
السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة