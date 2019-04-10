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سفر وعودة 1497 مصريًا وليبيًا و340 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:02 ص
سفر وعودة 1497 مصريًا وليبيًا و340 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1497 مصريًا وليبيًا و340 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 926 إلى الجانب الليبى، بينهم 241مصريا و685 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 571 بينهم 495 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و76 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 150 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 190 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

كما نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 977 مخالفة مرورية وتحصيل 14 ألف جنيه غرامات فورية.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 138 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.


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