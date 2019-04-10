سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-4-2019 واستقرار "الأخضر" عند 17.36 جنيها

شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 10-4-2019، ثابتا عند ختام تعاملات الأمس، والتى سجل خلالها 17.26 جنيه للشراء، و 17.36 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك العاملة فى مصر، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.
ولكن، رغم استقرار العملة الأمريكية، إلا إنها سجلت فروقا طفيفة من بنك لآخر، ليبلغ أعلى سعر 17.28 جنيه للشراء، و 17.38 جنيه للبيع ويسجله عدد كبير من البنوك منها بنك البركة وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية، فيما جاء أقل سعر للدولار بالغاً 17.26 جنيه للشراء، و 17.36 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.25جنيه للشراء
17.38جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.26 جنيه للشراء
17.36 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.26جنيه للشراء
17.36جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.26جنيه للشراء
17.36جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.26 جنيه للشراء
17.36 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.28جنيه للشراء
17.38جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك البركة
17.28جنيه للشراء
17.38جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك قناة السويس
17.28جنيه للشراء
17.38جنيه للبيع
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