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سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-4-2019 واستقرار "الأخضر" عند 17.36 جنيها

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:40 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-4-2019 واستقرار "الأخضر" عند 17.36 جنيها الدولار _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 10-4-2019، ثابتا عند ختام تعاملات الأمس، والتى سجل خلالها 17.26 جنيه للشراء، و 17.36 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك العاملة فى مصر، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

ولكن، رغم استقرار العملة الأمريكية، إلا إنها سجلت فروقا طفيفة من بنك لآخر، ليبلغ أعلى سعر 17.28 جنيه للشراء، و 17.38 جنيه للبيع ويسجله عدد كبير من البنوك منها بنك البركة وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية، فيما جاء أقل سعر للدولار بالغاً 17.26 جنيه للشراء، و 17.36 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.25جنيه للشراء

17.38جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

17.28جنيه للشراء

17.38جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك البركة
 

17.28جنيه للشراء

17.38جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
 

17.28جنيه للشراء

17.38جنيه للبيع

 

 


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