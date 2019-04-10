video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الوزراء يتفقد جامعة دمنهور خلال جولته بالبحيرة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:27 م
رئيس الوزراء يتفقد جامعة دمنهور خلال جولته بالبحيرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جامعة دمنهور يرافقه وزيرا الاسكان والتنمية المحلية وهشام أمنة محافظ البحيرة. 
 
وتفقد رئيس الوزراء مشروع انشاء مبني كلية الهندسة والورش  بجامعة دمنهور المقام علي مساحة 4200 م ويتكون من دور ارضي وثمانية ادوار علوية وينقسم المبنى إلى خمسة فواصل. 
 
كما تفقد الدكتور مصطفي مدبولى مبنى كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة دمنهور والذي يتكون من دور ارضي وثمانية ادوار علوية. 
 
وطالب رئيس الوزراء بإدخال بعض التعديلات علي مباني الكلية وفقا لدراسات الجدوي الموضوعة وفِى ضوء تلبية الاحتياجات الفعلية. 
 
واستمع الدكتور مصطفي مدبولى إلى شرح من القائمين على الجامعة والذين طالبوا بانهاء صرف 70 مليون جنيه مستحقات فرد عليهم رئيس الوزراء: "اللى عنده مشكلة ميكتبش مذكرة ويسيبها يقعد عليها ويحلها".
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء: 30 مليون جنيه تكلفة رفع كفاءة البوغاز بين نهر النيل والبحر المتوسط

مدبولى يزور مصنعا صينيا لإنتاج أعلاف الماشية والدواجن بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى بالبحيرة

صور.. مدبولي : نعمل على تخفيض الأسعار عن طريق المناطق اللوجستية

البحيرة

مجلس الوزراء

اخبار مصر

زيارة رئيس الوزراء




لا تفوتك
السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة