رئيس الوزراء يتفقد جامعة دمنهور خلال جولته بالبحيرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جامعة دمنهور يرافقه وزيرا الاسكان والتنمية المحلية وهشام أمنة محافظ البحيرة.

وتفقد رئيس الوزراء مشروع انشاء مبني كلية الهندسة والورش بجامعة دمنهور المقام علي مساحة 4200 م ويتكون من دور ارضي وثمانية ادوار علوية وينقسم المبنى إلى خمسة فواصل.

كما تفقد الدكتور مصطفي مدبولى مبنى كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة دمنهور والذي يتكون من دور ارضي وثمانية ادوار علوية.

وطالب رئيس الوزراء بإدخال بعض التعديلات علي مباني الكلية وفقا لدراسات الجدوي الموضوعة وفِى ضوء تلبية الاحتياجات الفعلية.

واستمع الدكتور مصطفي مدبولى إلى شرح من القائمين على الجامعة والذين طالبوا بانهاء صرف 70 مليون جنيه مستحقات فرد عليهم رئيس الوزراء: "اللى عنده مشكلة ميكتبش مذكرة ويسيبها يقعد عليها ويحلها".