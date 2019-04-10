رئيس الحكومة يتابع تنفيذ محطة رفع طلمبات الخيرى الجديدة فى دمنهور

كتبت هند مختار

انتقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، إلى مدينة دمنهور، حيث قام بتفقد موقف تنفيذ محطة رفع طلمبات الخيرى الجديدة، بطاقة 42 م3/ث، والتى تتكون من 7 وحدات، قدرة الوحدة 6 م3/ثانية، وتم تركيب 3 وحدات، وجار استكمال المشروع.

وقال مسئولو وزارة الموارد المائية والرى، إن المحطة الجديدة تعمل إلى جانب محطة رفع الخيرى القديمة، والتى تتكون من 4 وحدات، قدرة الوحدة 6 م3/ثانية، حيث تساهم المحطة الجديدة إلى جانب القديمة فى تطوير أعمال رفع ومعالجة الصرف فى هذه المنطقة، وتخدم زمام 57 ألف فدان، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مكونات المشروع ومراحل تنفيذه.