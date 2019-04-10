رئيس الأحوال المدنية: استخراج بطاقات الرقم القومى لذوى الإعاقة عبر الإنترنت

كتب ـ محمود عبد الراضى

قال اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، "إننا نقدم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين من شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى، وكذلك فتح منافذ خاصة لذوى الإعاقة وكبار السن وتزويدها بكراسى متحركة ومتخصصين على طرق التعامل معهم على مستوى الجمهورية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنه تم إدخال خدمة الإنترنت للمواطنين دون الانتقال من منزلهم وطلب الخدمة، فضلا عن إرسال مأموريات إلى ذوى الإعاقة فى مكان تواجده بالمستشفى أو منزله واستخراج الوثائق اللازمة.

وأشار مساعد وزير الداخلية، خلال فعاليات ندوة "الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة"، تم إرسال مأموريات إلى الدول العربية والأجنبية من بينها مريض داخل مستشفى بدولة الإمارات واستخراج الوثائق، موضحا أنه يتم إعفاء ذوى الإعاقة من رسوم الخدمات بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وبدوره، قال اللواء خالد غريب وكيل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، أن توجيهات وزير الداخلية دائما تحرص على الاهتمام بذوى الإعاقة وحدثت نقلة كبيرة في قطاع الوثائق، وأن هناك تواصلا تاما مع قطاع حقوق الإنسان لتوفير كافة الاحتياجات لهم، ومنها عمل نوافذ خاصة وتوفير كراسي متحركة وإعفاؤهم من الضمان المالي والرسوم وحقهم في التقدم لاصدار كافة الأوراق من اي مكان، والتقدم بالأوراق من خلال ذويهم والاعفاء من الرسوم في الجوازات وتصاريح العمل. وأضاف مسئول الجوازات، لدينا ضباط حقوق الإنسان يقومون بالمرور داخل الإدارة لملاحظة الحالة من كبار السن وذوي الإعاقة، لتسهيل وتوفير كافة الإجراءات لهم من بداية الإجراءات وحتى تسليمهم كافة الأوراق الخاصة بهم.

ويشارك فى فعاليات الندوة اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات واللواء أحمد ابراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء شريف جلال مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، اللواء جلال غريب وكيل الإدارة العامة لمصلحة الجوازات، الدكتور اشرف مرعى أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، الدكتور أحمد شوقى استاذ القانون وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق، اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، عميد عبير إسماعيل مدير حقوق الانسان بالجيزة، صفاء جودة رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، اللواء حاتم فتحى مدير مركز بحوث الشرطة ورموز المجتمع والاعلام.

وتتناول فعاليات الندوة جهود قطاعات الوزارة لاشخاص ذوى الاعاقة، والخدمات المقدمة، وأوجه الحماية الجنائية لذوى الاعاقة، الخدمات المقدمة من اقسام ومراكز الشرطة لذوى الاعاقة، وآليات التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والاتحاد النوعى للجمعيات الصم وضعاف السمع والجمعية المصرية لرعاية المكفوفين.