دواوين الوزارات.. الصحة: فحص 9.8 مليون طالب بمبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والتقزم"

إعداد – اية دعبس

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة: فحص 9.8 مليون طالب بمبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

وزارة التموين:

صور ..وزير التموين خلال مؤتمر جماهيرى بالعاشر: المشاركة بالاستفتاء تعنى ثبات الأسعار

وزارة التضامن الاجتماعى:

غادة والى: مصر تمكنت من رفع نسبة مساهمة المرأة فى الحكومة لـ 25%

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف يدين الحادث الإرهابى الجبان بالشيخ زويد

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تجهز لأكبر مسابقة تعاقدات مع معلمين قبل انطلاق العام الدراسى المقبل.. وتؤكد: التعيينات ستكون دائمة.. إجراء حصر ميدانى للاحتياجات عقب انتهاء الترم الحالى.. إعلان شروط المسابقة خلال الأيام المقبلة

وزارة النقل:

الدور على مين؟.. كامل الوزير يواصل حركة التصحيح بوزارة النقل.. يستبعد رئيس الموانئ البرية ويعين عمرو إسماعيل بدلا منه.. استبعاد نائب رئيس السكة الحديد للسلامة والمخاطر.. والاستعانة بـ"محمد غزال" ليحل محله

وزارة الزراعة:

لجنة أراضى الدولة تواصل اجتماعاتها و12 توجيها للمحافظات لإجراءات التقنين

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يتلقى تقريراً حول الجامعات الموفد إليها المبعوثين