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حبس ضابط شرطة تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بعين شمس

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:59 م
حبس ضابط شرطة تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بعين شمس محكمة-أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى
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أمرت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوى، بحبس  ضابط شرطة و9 آخرين  4 أيام على ذمة التحقيق كونوا تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه.
 
وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة شريف عيسوى وسكرتارية سيد طلعت، أن المتهم "أحمد س" ضابط شرطة يعمل فى أحد المحافظات، استغل وظيفته لابتزاز المواطنين والنصب عليهم، حيث كان يستخدم سيارة ميكروباص  ومعه باقى المتهمين لاستيقاف المواطنين، والنصب عليهم تحت زعم أنه ضابط مباحث فى دائرة القسم. 
 
تعددت البلاغات من المواطنين لضباط قسم شرطة عين شمس، عن تعرضهم للابتزاز والنصب على يد شخص يدعى أنه ضابط شرطة يستقل سيارة ميكروباص ومعه أشخاص آخرين، تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم ضابط شرطة، وتم القبض عليه ومعه 9 آخرين وعرضهم على النيابة.

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