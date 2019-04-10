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جنايات القاهرة تقضى بالمؤبد لعاطل قتل حارسين هنديين لسرقة "ديزل" سيارة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:34 م
جنايات القاهرة تقضى بالمؤبد لعاطل قتل حارسين هنديين لسرقة "ديزل" سيارة محكمة-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل حارسين يحملان الجنسية الهندية لسرقة ديزل سيارة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي و سامح حسين أبو كنة، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.
 
كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، في القضية رقم 5949 لسنة 2015 جنايات المطرية، قيام المتهم خالد راشد "عاطل"، وأخرين بقتل المجني عليهما "أمكرم الحق سامسو،  وجاوتام جانكي راي" يحملان الجنسية الهندية،  عمدا مع سبق الإصرار،  بأن قام بطعنهما عدة طعنات بالصدر بسلاح أبيض "سكين "، بحوزته، قاصدا من ذلك إزهاق روحهما فأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما، وكان ذلك حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة للشد من أزره، كما قام المتهم بمساعدة أخرين بسرقة "ديزل" سيارة.

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