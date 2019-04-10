video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الإسكندرية تفوز بذهبية دورة الشهيد الرفاعى للجودو

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:51 م
جامعة الإسكندرية تفوز بذهبية دورة الشهيد الرفاعى للجودو جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

حصلت جامعة الإسكندرية على المركز الأول عام فى بطولة الجامعات المصرية دورة (الشهيد الرفاعى 46) للجودو، حيث حققت المركز الأول (طلبة)، والمركز الأول (طالبات) فى البطولة التى نظمتها جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للجامعات بصالة كلية التربية الرياضية للبنين بأبى قير.

وشارك فيها 22 جامعة مصرية بأجمالى ١٧٨ طالب وطالبة، وتم اليوم توزيع ميداليات وشهادات تقدير على الطلاب الفائزين.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى مستشار وزارة التخطيط

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

دورة الجامعات فى الجودو

وزير التعليم العالى

وزير الشباب والرياضة




لا تفوتك
السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة