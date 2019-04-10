جامعة الإسكندرية تفوز بذهبية دورة الشهيد الرفاعى للجودو

الإسكندرية - أسماء على بدر

حصلت جامعة الإسكندرية على المركز الأول عام فى بطولة الجامعات المصرية دورة (الشهيد الرفاعى 46) للجودو، حيث حققت المركز الأول (طلبة)، والمركز الأول (طالبات) فى البطولة التى نظمتها جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للجامعات بصالة كلية التربية الرياضية للبنين بأبى قير.

وشارك فيها 22 جامعة مصرية بأجمالى ١٧٨ طالب وطالبة، وتم اليوم توزيع ميداليات وشهادات تقدير على الطلاب الفائزين.