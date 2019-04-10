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تعيين 9 معيدين جدد بأقسام كلية العلوم بجامعة الوادى الجديد

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:23 م
تعيين 9 معيدين جدد بأقسام كلية العلوم بجامعة الوادى الجديد جامعة الوادى الجديد - أرشيفية
الوادى الجديد - فريق المحافظات
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وافق الدكتور عاطف أبو الوفا، رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، على تعيين تسعة معيدين جدد بكلية العلوم من أبناء أقسام "الكيمياء، وعلم الحيوان، والحشرات، وعلوم النبات، والميكروبيولوجى، والجيولوجيا".

وقال الدكتور محمود محمد أحمد، عميد كلية العلوم، أن المعيدين الجدد من أبناء الكلية من دفعات 2017 – 2018 ومن أبناء الوادى الجديد، وهذا نتاج توجيهات رئيس الجمهورية باستقلالية فرع الجامعة لجامعة الوادى الجديد.
 
كما أعلن عميد الكلية عن تنظيم الكلية على مدار اليومين الماضيين جلسات المؤتمر الأول للكلية بعنوان العلوم الأساسية وتطبيقاتها بمشاركة رئيس الجامعة وهيئة التدريس بالكلية وأساتذة من جامعات أسيوط والمنيا وكلية الزراعة وبالوادى ومتخصصين من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياء ومراكز البحوث الزراعية بمحافظتي أسيوط والوادى الجديد.
 
 
 
 

 


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