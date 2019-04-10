تعيين 9 معيدين جدد بأقسام كلية العلوم بجامعة الوادى الجديد

وقال الدكتور محمود محمد أحمد، عميد كلية العلوم، أن المعيدين الجدد من أبناء الكلية من دفعات 2017 – 2018 ومن أبناء الوادى الجديد، وهذا نتاج توجيهات رئيس الجمهورية باستقلالية فرع الجامعة لجامعة الوادى الجديد.

كما أعلن عميد الكلية عن تنظيم الكلية على مدار اليومين الماضيين جلسات المؤتمر الأول للكلية بعنوان العلوم الأساسية وتطبيقاتها بمشاركة رئيس الجامعة وهيئة التدريس بالكلية وأساتذة من جامعات أسيوط والمنيا وكلية الزراعة وبالوادى ومتخصصين من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياء ومراكز البحوث الزراعية بمحافظتي أسيوط والوادى الجديد.