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تعرف على مفاوضات جذب شركات عالمية لمدينة الروبيكى × 5 معلومات

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:00 ص
تعرف على مفاوضات جذب شركات عالمية لمدينة الروبيكى × 5 معلومات مدينة الروبيكى
كتب – إسلام سعيد
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تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، لجذب شركات عالمية للاستثمار فى مدينة الروبيكى للجلود، لتوفير تكنولوجيا عالمية لكافة مراحل الدباغة، عقب الانتهاء من نقل مدابغ مجرى العيون للمدينة.

فيما يلى أهم المعلومات عن الشركات الأجنبية بالروبيكى..

 

- جارى التعاقد مع شركة ألمانية لإنشاء مصنع الجيلاتين على مساحة 50 ألف متر للمرحلة أولى.

- التفاوض مع شركتى كيماويات إيطاليتين لبدء التصنيع فى المرحلة الثانية.

- جذب أكبر المدابغ الايطالية المتخصصة فى التشطيب النهائى للجلود.

- توقيع عقد مع أكبر معرض عالمى للجلود APLF مقرر تنظيمه باسم الروبيكى 2020.

- كافة التعاقدت لتوفير تكنولوجيا حديثة لمراحل الإنتاج.

يشار إلى أن مشروع مدينة الجلود مُقسم إلى ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى منه 323 وحدة على مساحة 203 أفدنة، وتستهدف هذه المرحلة نقل وتشغيل وتطوير المدابغ من سور مجرى العيون إلى الوحدات المخصصة بالمساحة المخصصة لهذه المرحلة بمدينة الجلود، وتم الانتهاء بالفعل بنسبة 100% من أعمال المنشآت بالمرحلة الأولى، كما تم بدء الإنتاج بهذه المرحلة ونقل أكثر من 95% من الطاقة الإنتاجية لمنطقة سور مجرى العيون، والمرحلة الثانية من المشروع ممتدة على مساحة 109 أفدنة شاملة الجزء الخاص بامتداد التعويضات والتى تُقدر مساحتها بـ 27 فدانًا، وتشمل الصناعات الوسيطة والمستخرجة من مُخرجات عملية الدباغة، والمرحلة الثالثة على مساحة 161 فدانا.

 


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