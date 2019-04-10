وقال مكتب الحلبوسي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس مجلس النواب استقبل بوجدانوف، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار وبما يخدم مصلحة البلدين، كذلك تفعيل وتطوير عمل لجان الصداقة البرلمانية بين بغداد وموسكو.



وأكد الحلبوسي خلال اللقاء حرص مجلس النواب على دعم الحكومة بالشكل الذي يؤهلها للتعاقد مع الشركات العالمية الرصينة في مجال الاستثمار لإعادة إعمار البلاد وتوفير فرص العمل للشباب.



من جهته، حيا بوجدانوف جهود العراق الكبيرة في التحرر من المجاميع الإرهابية والتصدي للأفكار الإرهابية ومحاربتها في المنطقة، مجددا دعم بلاده للعراق في المجالات كافة من أجل تحقيق الاستقرار.