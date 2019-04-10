بعد مجزرة كرايست تشيرش.. البرلمان النيوزيلندى يصوت لصالح تغيير قوانين الأسلحة

ولينجتون(أ ش أ)

صوت جميع أعضاء البرلمان النيوزيلندى باستثناء عضو واحد، اليوم الأربعاء، على تغيير قوانين الأسلحة، بعد أقل من شهر من مجزرة المسجدين بمدينة كرايست تشيرش التى راح ضحيتها 50 شخصا.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن مشروع تغيير قوانين الأسلحة حظى بتأييد 119 عضوا مقابل عضو واحد، فيما لا يزال يتعين الحصول على موافقة ملكية من الحاكم العام قبل أن يصبح قانونا.

وقد تم توجيه 50 تهمة قتل لمنفذ مجزرة المسجدين البالغ من العمر 28 عاما والتى وقعت فى 15 مارس الماضى.