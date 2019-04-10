النقل تنفى رفع أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية خلال شهر إبريل الحالى

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية خلال شهر إبريل الحالي، وذلك في ضوء رفع قيمة غرامة ركوب القطارات دون تذكرة، تواصل المركز مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء تماماً.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماماً دون إقرار أي زيادات عليها، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي.

وأوضحت الوزارة أن تفعيل تحصيل غرامة ركوب القطارات دون حجز التذاكر، يأتي في إطار حرص الوزارة على الحد من التهرب من دفع قيمة أجرة ركوب القطارات، وكذلك من أجل تنمية إيرادات الهيئة التي تنفذ عدداً كبيراً من المشروعات لتحسين مستوى الخدمة وتوفير عوامل السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية، مُوضحةً أن قيمة غرامة ركوب قطارات الضواحي (أبو قير و23 يوليو) تصل إلى 5 جنيهات، وقيمة غرامة القطارات المميزة والمطورة دون تذاكر تقدر بـ 10 جنيهات، و20 جنيهًا للقطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي، و30 جنيهاً بالنسبة للقطارات المكيفة "VIP".

وشددت الوزارة على أهمية احتفاظ ركاب مستخدمي خطوط السكك الحديدية بالتذكرة ليس فقط لحين توقف القطار، ولكن حتى الخروج من المحطات، حيث سيتم تسليمها عند بوابات الخروج؛ لعدم التعرض للغرامة.