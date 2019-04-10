"المنشآت السياحية": 20% زيادة بالاستثمارات الأجنبية والخليج بالمرتبة الأولى

كتبت آمال رسلان

أكدت غرفة المنشآت السياحية، أن هناك استثمارات أجنبية وخليجية دخلت السوق المصرى خلال العام الماضى بنسبة جيدة، حيث شهد السوق المصرى فتح مطاعم سياحية جديدة سواء برؤوس أموال أجنبية خالصة أو عن طريق شراكات مع رجال أعمال مصريين.

وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن العام الماضى 2018 شهد فتح مزيد من المطاعم فى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين فى السوق المصرى، ولم يشهد سوق المطاعم السياحية إلغاء نشاط إلا فى أضيق الحدود.

وأوضح عادل المصرى لـ"اليوم السابع"، أن أكثر المطاعم الجديدة فى المولات التجارية فى التجمع أو الشيخ زايد، لافتا إلى أن نسبة زيادة الاستثمارات بلغت 20% خلال 2018 مقارنة بالعام السابق لها، لافتا إلى أن أغلبها من السعودية والإمارات والمغرب والصين.

وأشار إلى أن هناك إقبالا من المطاعم العادية على إصدار رخصة سياحية، حيث أصبحت جذابة لأصحاب المطاعم، معربا عن تمنيه الحصول على إعفاءات من ضرائب أو جمارك، قائلا: "نسعى لجلب ميزات أكبر للمنشآت السياحية، لتكون جاذبة بشكل أكبر".

وأوضح أن باب استصدار التراخيص السياحية مفتوح وعلى المطعم الراغب فى ذلك التقديم لوزارة السياحة وتوفيق أوضاعه عبر تطبيق الشروط المطلوبة للحصول على النجمة السياحية والإنضمام إلى الغرفة، مشيرا إلى أن بداية تصنيف المطاعم السياحية هو الثلاث نجوم ثم الأربعة ثم الخمس نجوم.