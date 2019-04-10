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الكويت تطالب بتعويض 300 مليون دولار عن حادث طائرة طيران الجزيرة عام 2017

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:06 ص
الكويت تطالب بتعويض 300 مليون دولار عن حادث طائرة طيران الجزيرة عام 2017 الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة الكویتى
الكويت (رويترز)
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قالت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأربعاء، إنها رفعت دعوى قضائية بسبب اصطدام طائرة طيران الجزيرة بمنطاد عسكرى عام 2017، مطالبة بتعويض قد يصل إلى 300 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع فى بيان صحفى، إن الدعوى تم رفعها فى فبراير، "بعد انتهاء أعمال لجان التحقيق الدولية والمحلية لحادث اصطدام الطائرة التابعة لشركة طيران الجزيرة بالمنطاد العسكري".

تعود وقائع الحادثة إلى أغسطس 2017 حين اصطدمت طائرة تابعة لطيران الجزيرة الكويتية قادمة من الرياض إلى الكويت بمنطاد رادارى تابع للقوة الجویة الكویتیة. وشكلت إدارة الطيران المدنى تحقيقا فى الحادث، ولم يشر بيان وزارة الدفاع صراحة إلى الجهة التى تطالب الدعوى القضائية بالحصول على تعويض منها.

وقال البيان "يعتبر المنطاد العسكرى من ركائز الإنذار المبكر الذى يعتمد عليه الجيش الكويتى فى حالات السلم والحرب".

 


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أخبار الكويت

تعويض 300 مليون دولار

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