وذكرت صحيفة الشروق التونسية اليوم /الأربعاء/ أن المحكمة رفضت الطعن المقدم من الطرابلسي ضد القرار القضائي الصادر في 29 مارس الماضي والقاضي بالاستجابة لطلب السلطات التونسية لإيقافه مؤقتا.

يشار إلى أن بلحسن الطرابلسي حصل على الإفراج أواخر شهر مارس بعد دفع كفالة مالية قدرها 100 ألف يورو ، إلا أنه وبناء على طلب تسليم من تونس، وضع رهن الإيقاف مجددا.

واعتقل الطرابلسي في منتصف مارس جنوب فرنسا ووضع قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال في صفوف العصابات المنظمة واستخدام وثائق إدارية مزيفة وكذلك بسبب الدخول غير القانوني لفرنسا حيث كان يعيش تحت هوية مزورة بجواز سفر إيرلندي، بعد مغادرته كندا التي لجأ إليها بعد الثورة التونسية في يناير ٢٠١١.

