الفلبين تفرض حظرا شاملا على تشغيل العمالة فى ليبيا لاعتبارات أمنية

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قررت حكومة الفلبين اليوم الأربعاء فرض حظر شامل على تشغيل العمالة الفلبينية فى ليبيا بسبب القتال الدائر حاليا بين قوات الجيش الوطنى والمسلحين التابعين لحكومة الوفاق .

وقال وزير العمل الفلبينى سيلفسترى بيلو - فى تصريح أورده راديو (صوت أمريكا) - أن هذا الحظر سوف يطبق بشكل كامل ولأجل غير مسمى، وسوف يشمل العمال الفلبينيين الجدد المتجهين إلى ليبيا، علاوة على العمال الحاصلين على إجازات من العمل ويعتزمون العودة إلى ليبيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 2600 عامل فلبينى يعملون فى الوقت الراهن فى ليبيا بمجالات التمريض والبترول والتعليم.